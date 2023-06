Incidente stradale a Budrio, muore ragazza di 28 anni

Una giovane di 28 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale a Maddalena di Cazzano, frazione di Budrio. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, residente a Molinella, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo in un fossato.

Ad intervenire sul luogo dell’incidente, in via San Zenone all’incrocio con via Calamone, sono state le squadre dei Vigili del fuoco attorno alle 11, che hanno estratto il corpo della donna dall’auto. Il personale del 118 ne ha constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Molinella.