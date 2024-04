Schianto tra auto, bimba di due anni trasportata in elisoccorso all'ospedale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tre feriti tra cui una bimba di appena due anni, trasportata in elicottero con codice di media gravità all’ospedale Maggiore di Bologna. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, 4 aprile, a Imola.

Lo schianto ha coinvolto una Peugeot e una Skoda che viaggiavano in direzione opposta, ed è avvenuto intorno alle 9 all’altezza dell’incrocio tra via Lasie e via Laguna. Sulla Peugeot viaggiavano i nonni della bimba, un uomo sull’ottantina alla guida dell’auto e la moglie settantenne, rimasti feriti insieme alla piccola che era nel seggiolone sui sedili posteriori. Nel violento impatto l’auto è finita fuori dalla carreggiata, nel campo, ed è stato necessario l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Imola con due mezzi per estrarre la famiglia. Le condizioni della bambina sono apparse subito le più gravi, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso del 118.

Ha riportato invece leggere ferite il secondo conducente, l’unica persona a bordo della Skoda, che si è recato al Pronto Soccorso ed è stato dimesso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi: stando alle prime ricostruzioni la causa del sinistro è stata una precedenza non data. Sono in corso gli accertamenti per capire se la piccola era assicurata in modo corretto al seggiolone al momento dell'incidente.