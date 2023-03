Indagini chiuse per l'incidente stradale in cui morì il giovane Marco Lelli Ricci

A distanza di quasi un anno dall’incidente stradale in cui perse la vita Marco Lelli Ricci, giovane promessa del basket bolognese, si sono conclusi gli accertamenti per i sei indagati. Il giovane di 15 anni di Granarolo morì dopo un incidente stradale avvenuto il 3 aprile dell’anno scorso a Cento (Ferrara) in via Nuova, quando l’auto in cui viaggiava assieme ai genitori, di ritorno a casa dopo una partita di basket, finì nella voragine di un cantiere. Al termine di una serie di consulenze, come riporta Il Resto del Carlino, nei giorni scorsi è stato notificato agli interessati l'avviso di chiusura delle indagini preliminari.

Le contestazioni del pubblico ministero

Il pubblico ministero Fabrizio Valloni contesta a tutti seppur con vari distinguo nelle motivazioni, l’omicidio stradale in concorso. Per il padre del ragazzo, alla guida dell’auto con la moglie al fianco, si tratterebbe di una responsabilità legata alla velocità tenuta nell’entrare nel tratto di strada in avvicinamento al cantiere (sarebbe stata superiore di 30 chilometri orari rispetto al limite stabilito di 50). Per la ragazza alla guida dell’auto (la cui targa era stata rinvenuta dai carabinieri vicino alla voragine in cui è precipitata la vettura con a bordo il quindicenne e i genitori) si farebbe riferimento al fatto di aver urtato la recinzione la protezione dello scavo nelle ore precedenti l’incidente, senza essersi poi adoperata per il ripristino. Infine, ai due funzionari della Provincia (che è l’ente proprietario della strada a appaltante dei lavori di rifacimento di un ponticello su via Nuova) e ai due responsabili dell’azienda che stava eseguendo le opere, il pm contesterebbe la non stretta osservanza delle norme sulla sicurezza nel cantiere e la non adeguata segnalazione dello stesso.