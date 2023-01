Filippo travolto e ucciso sulle strisce pedonali, stava per diventare papà

Non ce l'ha fatta il pedone investito lo scorso 2 gennaio mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, a Vergato. La vittima -investito da un 47enne alla guida di una Panda - è un uomo di 54 anni, Filippo Muscia Masuzzo.

Le sue condizioni erano apaprse critiche fin da subito. Dopo l'impatto infatti era stato trasportato d'urgenza all'ospedale e ricoverato in Rianimazione.

Il 54enne - secondo quanto riporta la stampa locale- si era trasferito da una decina d'anni sull'Appennino bolognese, dove lascia la moglie incinta di pochi mesi. La famiglia ha deciso per la donazione degli organi. Un gesto che - riporta l'edizione locale de Il Resto del Carlino - probabilmente motivato anche dal fatto che lo stesso Muscia aveva a sua volta subito un doppio trapianto di rene.

Terzo incidente mortale in un mese

La strada così semina l'ennesima vittima, già la terza nel giro di una manciata di giorni. A fine dicembre in un maxi-scontro sulla Porrettana aveva perso la vita Gilberto Ricci, la sua auto si era impattata frontalmente contro un'altra vettura. Per lui inutile la corsa in ospedale, era spirato lungo il tragitto. Un paio di settimane prima un altro 54enne era rimasto vittima a seguito di uno scontro con un tir sulla via Emilia