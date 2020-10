Auto esce di strada, muore 59enne di Crevalcore

Tragedia sull strade di Finale Emilia dove ieri a seguito di un incidente è morto un 59enne di Crevalcore. L'uomo, a bordo della propria vettura, procedeva in direzione del paese è uscito di strada, apparentemente avvenuta in modo autonomo. La vittima è Gabriele Vaccari, come riporta ModenaToday

Da quanto ricostruito, l'impatto è avvenuto su via Selvabella, strada che corre accanto all'argine del Panaro, dove l'automobilista - che procedeva in direzione del paese- è uscito fuori strada, apparentemente avvenuta in modo autonomo.

La sua auto è finita in un campo al margine della carreggiata dopo aver tirato dritto in corrispondenza di una curva. Il conducente stato sbalzato fuori dal veicolo e l'impatto con il terreno è stato fatale. Inutili i soccorsi del 118, portati con ambulanza e auto medica. Sul posto era stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare.