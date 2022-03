Incidente frontale a Castenaso tra moto e auto: 4 feriti

Brutto incidente nel pomeriggio, alle 16, in via San Vitale a Villanova di Castenaso. Coinvolti quattro veicoli, tre vetture e uno scooter. Quattro feriti trasportati in ospedale.

La dinamica è ancora da accertare ma dai primi rilievi sembrerebbe che una vettura proveniente da Bologna abbia invaso la corsia opposta scontrandosi quasi frontalmente con uno scooter che proveniva in direzione opposta.

La stessa auto si è poi scontrata contro una seconda vettura e a sua volta lo scooter si è poi schiantato contro un’altra vettura. Quattro feriti, tutti in codice due, trasportati agli ospedali Maggiore e Sant'Orsola.

La polizia locale è al lavoro per i rilievi mentre la strada è ancora chiusa con deviazione del traffico in via Ca dell’Orbo.