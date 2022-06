Studente Unibo in Erasmus a Parigi: falciato e ucciso a 23 anni

Un 23enne studente Unibo, Luigi Villamagna, è rimasto ucciso dopo essere stato travolto da un'auto in corsa a Parigi. A riportarlo è Chietitoday. Il ragazzo, originario di Vasto, in Abruzzo, è stato studente della facoltà di filosofia dell'università dell'Aquila, prima di trasferirsi a Bologna per seguire un corso in scienze storiche. Il 23enne si trovava nella capitale francese per il Progetto Erasmus.

L'incidente, su cui stanno cercando di fare luce le forze dell'ordine francesi, è avvenuto ieri notte. In base alle prime informazioni il 23enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stato investito da un veicolo. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è ora ricercato. Ad informare la famiglia sono stati i carabinieri di Vasto, contattati dal Consolato italiano a Parigi.