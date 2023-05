Schianto in moto sulla Fondovalle del Panaro, morto 49enne bolognese

Non ce l'ha fatta M.M., 49enne bolognese che ieri era stato trasportato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Bologna a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Fondovalle del Panaro, nel modenese.

Come ricostruisce ModenaToday la vittima si trovava in sella alla sua moto quando, per ragioni al vaglio della Polizia Locale, si è scontrato con un'auto. Un impatto a seguito del quale il centauro è stato sbalzato a terra violentemente, mentre la moto caduta a bordo strada ha preso fuoco.

Subito sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, unitamente ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme.

Le condizioni del 49enne erano apparse subito gravi, purtroppo non c'è stato nulla da fare e l'uomo è deceduto nel corso della notte in ospedale. Nessuna conseguenza fisica per le persone a bordo della vettura coinvolta nel sinistro.

Cinque vittime della strada in meno di tre settimane