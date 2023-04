Tragico incidente ad Anzola: chi era la vittima | FOTO

Si chiamava Rebai Najmeddine e aveva 38 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, 11 aprile, sulla via Emilia nel territorio di Anzola dell’Emilia.

L'impatto che ha coinvolto un'auto, un camion e un camper è stato fatale per l'uomo, muratore residente a Modena, che è deceduto sul colpo. Le cause dello scontro sono ancora da accertare.

La strada è chiusa alla circolazione fino alle 17 in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi necessari e i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Disagi alla circolazione con lunghe code in tutta la zona.

Venerdì a Bentivoglio aveva perso la vita Giuseppe Pesce, residente a Baricella. La sua Peugeot 208 è uscita dalla carreggiata di via Saletto, forse a causa di una distrazione o di un malore improvviso.