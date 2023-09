Schianto a Persiceto: il paese piange Silvano e Giorgio, volti noti dal cuore buono

Sono due le vittime dell'incidente che ha avuto luogo nella mattina di oggi 5 settembre 2023 in Via Cento a San Giovanni in Persiceto. Nella strada Sp 225 che collega il paese con la sua frazione - San Matteo della Decima - davanti al negozio di frutta e verdura La Baraca, intorno alle dieci e mezza Silvano Mantovani e Giorgio Papi hanno perso la vita a causa di un frontale con un autoarticolato. Mantovani - classe 1946 - sembrerebbe essere morto sul colpo, mentre Papi - classe 1945 - sarebbe deceduto mezz'ora dopo per le ferite riportate. Inutili per lui i tentativi di rianimazione così come l'intervento dell'elisoccorso.

Entrambi residenti a San Matteo della Decima, erano due persone dedite al volontariato. Il mezzo su cui stavano viaggiando era infatti l'auto del Centro Assistenza per i trasporti sociali di persone con disabilità o che hanno difficoltà a raggiungere luoghi ospedalieri per visite, esami o controlli. Una rete di volontari in cui figuravano anche i due anziani deceduti presumibilmente mentre stavano tornando alla sede del Centro.

Il cordoglio del Paese

L'amministrazione di San Giovanni in Persiceto, contattata da BolognaToday, si stringe attorno alle famiglie: "Un dramma che coinvolge tutti, siamo increduli per quanto accaduto. Per come è successo ci ha lasciato tutti sgomenti. Le parole fanno anche fatica a trovarsi" ha riferito il sindaco Lorenzo Pellegatti.

"Silvano lo conoscevo bene - continua il primo cittadino - era stato dirigente della Coldiretti. Con lui ci siamo visti in tante iniziative svolte di volontariato in paese e la sua famiglia ha avviato il museo della città contadina a Decima". Il primo cittadino ha anche ricordato Papi: "Con lui non avevo una conoscenza diretta, ma so che è stato dirigente sportivo e allenatore. Come Mantovani, anche lui era una persona che fino all'ultimo si è messa a disposizione degli altri e del suo paese".

Strada pericolosa, il sindaco: "Ci stiamo attrezzando con sistemi di controllo"

Un dramma che ha colpito all'improvviso la popolazione di due comunità e che lascia aperte questioni riguardo alla sicurezza di quella strada. Sui social si rincorrono commenti di persone che chiedono quando quel tratto di statale verrà reso più sicuro. Complice spesso l'elevata velocità e la ridotta larghezza della strada - sette metri - non sono pochi gli scontri lungo il tratto di campagna che collega Persiceto con Decima, affermano sui social i residenti e le persone che ogni giorno percorrono la via: "Oh no !! Quella curva è spesso causa di incidenti" scrivono, "Molto dispiaciuta. Direi che è venuto il momento di rendere le strade di un paese tutto sommato minuscolo sicure. Dovrebbe essere una priorità visto le tante troppe vittime" si legge, o ancora "Quando si decideranno a rendere quel tratto più sicuro... sarà comunque tardi" scrive un altro utente.

Sul tema è intervenuto il sindaco. "Si sa che sulle strade vanno forte, non solo lì ma in generale. - Ha sottolineato Pellegatti - Ci stiamo attrezzando con sistemi di controllo di velocità e con sistemi di riduzione di velocità. Nel caso di oggi però io mi sento di escludere che la responsabilità sia da attribuire a una velocità eccessiva, la dinamica non la conosciamo ancora quindi sono propenso a pensare che questa tragedia sia stata causata da altro".

