Incidente in A14: tamponamento tra mezzi, traffico e code

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi al Km 11 della A14, in direzione di Ancona. Il sinistro ha coinvolto alcuni mezzi, tra cui camion e auto, sembra per un tamponamento. Il tratto è stato chiuso temporaneamente per permettere ai soccorsi di operare. Tra i conducenti dei mezzi coinvolti si registra un autista ferito. Il tratto di autostrada è stato infine riaperto circa un'ora dopo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118.