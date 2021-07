Incidenti stradali: due morti in A1 e A14 nelle ultime ore

Due persone hanno perso la vita in due incidenti verificatisi nelle ultime ore sulle autostrade A1 e A14. Poco prima delle tre di questa notte sulla A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Faenza in direzione Bologna, all’altezza del km 75, non c'è stato nulla da fare per il conducente di un mezzo pesante. Sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, attualmente si circola su tre corsie e non si sono registrati particolari disagi al traffico.

Un'altra persone è morta nella serata di ieri, 6 luglio, sull'A1 Milano-Napoli, all'altezza del km 279 tra Firenze nord e Calenzano in direzione Bologna. In questo caso si sono formate code fino a 6 km verso Bologna.

