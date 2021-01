Incidente sull'A1: schianto camion-ambulanza, medico incastrato tra le lamiere

Brutto incidente stamattina sull'A1, nel quale è rimasta coinvolta un'ambulanza che - dopo aver trasportato un paziente da Piacenza a Bologna - stava facendo rientro alla base. Nel sinistro sono rimasti feriti 4 sanitari, uno dei quali, il medico di bordo, è stato estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei vigilid el fuoco.

Da qaunto si apprende, l'impatto è avvenuto alle ore 05:45, all'tezza del km 128 (direzione nord), nel territorio di reggio Emilia. Coinvolti un mezzo pesante e un'ambulanza della Croce Rossa. Feriti i quattro sanitari dell'equipaggio del mezzo di emergenza, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che hanno estratto il medico di bordo rimasto incastrato all'interno del veicolo incidentato. Al momento dell'impatto a bordo non vi erano pazienti. Sul posto è giunto in soccorso anche il personale del 118, che ha trasportato in ospedale i feriti, nonchè personale Aspi e la Polstrada.