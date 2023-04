Incidente in autostrada, scontro tra camion e mezzo in avaria: traffico in tilt

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Modena sud e Reggio Emilia verso Milano, ci sono 10 km di coda in aumento, per un incidente tra 2 camion, avvenuto all'altezza del km 150. Lo rende noto Autostrade.

Il traffico scorre sulla corsia di sorpasso.

Inoltre all'altezza del km 158+200 si segnala un camion in avaria. Disagi che si sommano all'intenso traffico sulle strade in vista delle vacanze pasquali.

Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco dalle ore 9.50 di questa mattina. Prima per un incidente tra un furgone e un tir e a seguire il secondo tamponamento tra mezzi pesanti. I due conducenti sono stati estratti dalle squadre intervenute con autogru.

Consigli di viabilità

A chi è in viaggio verso Milano, si consiglia di uscire a Modena sud e rientrare a Reggio Emilia, dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari.