Maxi-incidente sulla A1: 9 mezzi coinvolti, tratto autostrada chiuso al traffico

Tratto autostradale chiuso tra Casalecchio e il bivio A14 per un inciddente avvenuto intorno alle 6:30, sulla A1 Milano - Napoli. Il sinistro si è verficiato al km 191in direzione Milano, sono rimaste coinvolte due autovetture e sette mezzi pesanti. Lo riferisce la società Autostrade.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.



Il traffico proveniente da Firenze e diretto verso Milano è obbligatoriamente deviato verso il raccordo R14 raccordo di Casalecchio, dove dalla la stazione di Casalecchio tramite la tangenziale di Bologna è possibile raggiungere la stazione di Borgo Panigale e immettersi in A14 Bologna – Taranto per raggiungere l’A1 Milano – Napoli in direzione Milano.

Si registrano code anche tra Valsamoggia e Bivio A1/Racc. A14 BO Casalecchio e tra Sasso Marconi Nord e Bivio A1/Racc. A14.

(Foto H. Atti)

Notizia in aggiornamento