Incidente nella notte in A1: scontro tra camion, conducente ferito

L'autista di un autoarticolato è stato ricoverato in ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale tra due camion, questa notte in A1. E' successo intorno alle 4:30 vicino all’uscita di Valsamoggia, tra Bologna e Modena. Qui per cause ancora da chiarire un autoarticolato con a bordo l'umo ferito è andato a tamponare un analogo mezzo, in un impatto violento, che ha lasciato l'abitacolo accartocciato su se stesso. Duro il lavoro dei vigili del fuoco, giunti sul posto insieme con il 118 e la polizia stradale, per estrarre il ferito dalle lamiere. Nonostante l'impatto importante, la cella di sicurezza del mezzo ha retto all'urto e l’uomo è stato portato via cosciente in ospedale.