Incidente sulla A1: camion sbanda in galleria, traffico bloccato

7 km di coda in aumento sulla A1 Milano-Napoli, tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. Un camion come riferisce la società Autostrade si è intraversato all'interno della galleria Santa Lucia al km 266 e 200, con perdita di carico, costituito da materiale edile.

Sulla A1 Direttissima ripercussioni di 3 km di coda si segnalano da Badia in direzione di Firenze. Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto verso Firenze, si consiglia di percorrere la A14 Bologna- Taranto verso Ancona, uscire a Cesena nord, immettersi sulla E45 e rientrare ad Orte o Valdichiana sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

(Foto webcam Autostrade)