Incidente sulla A1: camion in fiamme, traffico bloccato e code fino a 19 km

AGGIORNAMENTO ORE 18.50: Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e il bivio per la Variante di Valico verso Bologna si registrano 18 km di coda per lavori di ripristino incidente, avvenuto al km 276.

In direzione di Firenze, segnaliamo 14 km di coda dal bivio A1 Direttissima.

Il traffico defluisce attraverso uno scambio di carreggiata.

Per le lunghe percorrenze verso nord si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa Nord, poi la A12 Genova-Livorno e la A15 Parma-La Spezia verso Parma e rientrare in autostrada in A1.

Percorso inverso in direzione Firenze.

In alternativa si consiglia a chi da Roma è diretto verso Bologna, di uscire ad Orte seguire la E45 e rientrare in autostrada a Cesena in A14.

Per confortare gli automobilisti sul luogo dell'evento si sta provvedendo alla distribuzione di acqua.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, a segnalare il deflusso della coda.

Ancora fiamme sulla A1 Milano-Napoli, questa volta nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, è stato riaperto il tratto per un tamponamento tra due mezzi pesanti, uno dei quali precedentemente in fiamme ora spento al km 276.

Sul luogo del' evento si sta provvedendo alla distribuzione di acqua agli automobilisti,

Al momento si registrani 16 km di coda a partire da Firenze Impruneta verso Bologna per incidente. In direzione di Firenze si registrano 19 km di coda per traffico congestionato.

Per i mezzi leggeri diretti a Bologna si consiglia di uscire a Calenzano, seguire la strada "Militare Barberinese" SP08 e quindi rientrare a Barberino del Mugello percorso inverso per chi è diretto a Firenze.

Per le lunghe percorrenze verso nord si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa Nord in direzione Pisa, quindi la A12 Genova-Livorno verso La Spezia e poi la A15 Parma-La Spezia verso Parma, per poi fare rientro in A1. In direzione di Firenze, A15 verso La Spezia, quindi A12 verso Pisa, A11 verso Firenze e rientro in A1.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.