Incidente sulla A1: scontro tra camion, traffico in tilt

Aggiornamento ore 18: Sull' A1 Milano Napoli tra Firenze Scandicci ed il bivio per la A1 Direttissima verso Bologna, risolto l'incidente, segnaliamo 11 km di coda in diminuzione. Il traffico defluisce su tutte le corsie. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Calenzano e rientrare in autostrada a Barberino, dopo aver percorso la strada Militare Barberinese. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda.

Sull' autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Calenzano ed il bivio con l'A1 in direzione Bologna, si è verificato un incidente all’altezza del km 270 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Al momento si circola su una corsia e si registrano 12 km di coda verso Bologna.



Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Scandicci e di percorrere la viabilità esterna, quindi la strada provinciale 8 barberinese verso Barberino dove rientrare in autostrada verso Bologna.