Incidente in A1: tamponamenti tra camion, due feriti e tratto chiuso per un'ora

Tre camion si sono tamponati poco prima del bivio della variante di valico in direzione nord della A1. L'incidente stradale è avvenuto in mattinata, intorno alle 7:15. Il tratto è stato chiuso per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i feriti, due conducenti dei mezzi, anche con l'aiuto delle pinze idrauliche. Le condizioni degli autisti dei mezzi coinvolti sono di media gravità. Sulla dinamica dell'incidente sta lavorando la polizia stradale di Pian del Voglio.