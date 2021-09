Incidente sulla A1: due camion si scontrano, code da Valsamoggia

7 km di coda in aumento

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valsamoggia e Modena nord, verso Milano, dalle ore 8.20 di oggi, 28 settembre, ci sono 7 km di coda in aumento per un incidente tra 2 camion avvenuto all'altezza del km 166+500. Il traffico scorre su tre corsie.

A chi è in viaggio verso Milano si consiglia di uscire a Valsamoggia e rientrare a Modena nord dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.



Notizia in aggiornamento