Incidente in autostrada, scontro in A1: conducente incastrato nell'autocarro

Un autocarro e un'automobile si sono scontrati sull'autostrada A1, tra Casalecchio e Borgo Panigale, sul raccordo A14/A1 ak km 2 in direzione nord, oggi alle 12.30 circa.

Oltre alla Polizia stradale e al personale della autostrade, sono intervenute sul posto le squadre dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada coinvolto e per estrarre dal mezzo l'autista dell'autocarro rimasto ferito e trasportato al Pronto soccorso con l'ambulanza del 118.

Durante le operazioni di soccorso, il tratta è stato chiuso al traffico e si sono formate lunghe code.

Mezzi pesanti, sempre più incidenti

In autostrada, soprattutto, rimangono coinvolti sempre più mezzi pesanti. I dati dell'Osservatorio rivelano che il 45% dei sinistri sul nodo bolognese, tra tangenziale e autostrade, sono praticamente tamponamenti.

Lo smaltimento delle code richiede tempo un tempo medio calcolato di circa 10 minuti a chilometro, quindi la riapertura la traffico di un tratto di 10 chilometri potrebbe impiegare circa 100 minuti. Sempre che il carico trasportato non sia pericoloso, in tal caso i tempi si allungano: "Anche se non vi sono vittime o feriti, questi episodi hanno anche un costo notevole", sottolinea Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio.

Il divieto di sorpasso ai mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate "eviterebbe tanti problematiche, non perché debbano essere colpiti, ma nel resto d'Europa circolano su una sola corsia ed è vietato il sorpasso" quindi l'Osservatorio ha chiesto alle commissioni trasporti di ufficializzare questa regola.

Sei vittime in un mese

L'ultima tragedia sulle nostre strade è quella del 30 maggio: un 45enne è morto in via Modena a San Giovanni in Persiceto. La vittima, in sella alla sua moto, per motivi da accertare si è scontrata con un furgone.

Il 28 maggio è morto un altro motociclista, Marco Monteventi, 49enne bolognese, dopo lo scontro con un'auto, sulla Fondovalle del Panaro, nel modenese.

Il 24 maggio a Granarolo, alle 7 del mattino un automobilista avrebbe perso i controllo del mezzo andando a sbattere contro i pali dell'illuminazione per poi finire fuori strada. L'incidente ha fatto una vittima, Salie Gjonzenalaj, 75 anni, che potrebbe essere stata investita. Il corpo, sbalzato oltre le siepi che costeggiano la strada, è stato trovato dopo ore.

L'11 maggio scorso, aveva perso la vita una giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto, Emily Vegliante. Nel territorio di Cento (Fe), due vetture si sono scontrate frontalmente. La vittima viaggiava su una Fiat Punto con un collega che era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore.