Incidente in autostrada: camion salta la carreggiata, tratto chiuso al traffico verso Bologna

In una delle giornate di traffico intenso per per le partenze estive, a causa di un incidente sull'A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto compreso tra Inizio Complanare Piacenza e Fidenza verso Bologna: all' altezza del km 84, un autoarticolato ha effettuato un salto di carreggiata dalla corsia sud alla corsia nord coinvolgendo anche 5 autovetture.

All'interno del tratto chiuso, il traffico transita su due corsie e si segnalano 7 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna e di 6 km, tra Fidenza e Fiorenzuola direzione Milano. Il traffico viene deviato sulla A21 verso Brescia.

Percorsi alternativi

Per le lunghe percorrenze da Milano per Bologna/Firenze seguire la TEEM, tangenziale est esterna di Milano, poi la A4 verso Brescia e infine la A22 verso Modena. Da Milano, Varese e Como seguire direttamente per la A4 verso Brescia. Percorsi alternativi inversi in direzione nord.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i soccorsi sanitari e meccanici.