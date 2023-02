Incidente sulla A1: un uomo morto nello scontro auto-camion

Erano da poco passate le 2 di questa notte quando ambulanza e auto-medica del 118 sono state chiamate a soccorrere le vittime di un incidente avvenuto sull'autostrada A1.

Per un uomo di 45 anni non c'è stato nulla da fare e i sanitari ne hanno constato il decesso, mentre un 50enne è stato trasportato in codice di media gravità all'ospedale Maggiore di Bologna.

L'auto sulla quale viaggiava il 45enne si sarebbe scontrata con un camion all'altezza del km 184 dell'autostrada in direzione nord, nel territorio di Crespellano,

Notizia in aggiornamento