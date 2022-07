Incidente sulla A1: scontro tra due auto, km di coda in direzione Bologna

Un incidente avvenuto alle 7.30 di questa mattina, sta causando numerose code sull'autostrada A1 in direzione Bologna. Tra Fidenza e il bivio con la A15 Parma-La Spezia, verso Bologna, all'altezza del km 101+300, si sono scontrate due auto e si registrano 9 km di coda in aumento Il traffico scorre su due corsie.

A chi è in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Parma, dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

(Foto archivio)

Notizia in agggiornamento