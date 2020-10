Incidente sulla A1, masso sul parabrezza: ferito grave il consigliere regionale Barcaiuolo

Il consigliere regionale di Fratelli D'Italia, Michele Barcaiuolo, è rimasto ferito a seguito dell'impatto con un detrito di cemento, che ha sfondato il parabrezza dell'auto su cui viaggiava.

Come riferisce Modena Today, Barcaiuolo ieri, 22 ottobre, stava percorrendo l'autostrada A1, in direzione Milano, quando l'auto è stata colpita a pochi metri dall'uscita di Modena Sud. Il veicolo si è arrestato sulla corsia di emergenza, dove i sanitari e il medico del 118 lo hanno raggiunto e soccorso.

Il consigliere 41enne, residente a Modena, è stato trasferito in ospedale e si trova ricoverato in terapia intensiva e, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e il personale di Anas. Da una prima ricostruzione pare che il detrito si sia staccato dal manto stradale, in corrispondenza di un giunto. Anas ha transennato temporaneamente una corsia dell'autostrada nei pressi del casello per effettuare un intervento di messa in sicurezza.

"Una preghiera per Michele. (anche) Questa vergogna non può passare impunita, qualcuno deve rispondere delle manutenzioni non fatte", ha commentato la senatrice leghista Lucia Borgonzoni "nell'augurare una pronta guarigione al Consigliere Regionale Michele Barcaiuolo, non posso non esprimere tutto lo sgomento per le conseguenze - se possibili ancora più gravi - che potevano accadere. Ritrovarsi con il parabrezza dell'autovettura rotto perchè all'improvviso circa 10 chili di cemento si staccano dal manto stradale è qualcosa che si fa fatica anche ad immaginare. Mi auguro che la Magistratura possa individuare i responsabili e non lasciare impuniti coloro che si sarebbero dovuti occupare sia della manutenzione che dei controlli".

Vicinanza al Consigliere dalla capogruppo PD in Regione Marcella Zappaterra, per conto delle consigliere e dei consiglieri PD dell'Emilia-Romagna: "A Michele Barcaiuolo e alle persone che viaggiavano con lui rientrando a casa dopo una giornata di lavoro va il nostro pensiero e la nostra vicinanza. Ci auguriamo che le condizioni del nostro collega migliorino rapidamente e che possa presto tornare tra i banchi dell'Assemblea Legislativa".