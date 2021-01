Incidente in A1 e veicolo contromano: traffico bloccato verso Bologna

Due camion sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto oggi, 12 gennaio, poco dopo le 14, sulla A1, tra Firenze Scandicci e il Bivio A1 Direttissima verso Bologna, al km 270.

Aggiornamento ore 15.15: Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandicci e il bivio per la A1 Direttissima verso Bologna, rimosso il veicolo al km 276, si registrano 4 km di coda in diminuzione. Sul posto è presente il personale di Autostrade per segnalare la coda e agevolare il deflusso dei veicoli.

Alle ore 14.30, il traffico è completamente bloccato e sii registrano 10 km di coda per un incidente avvenuto al km 270. All'interno dello stesso tratto, come riferisce Autostrade, un veicolo contromano è stato intercettato e fermato dalla Polizia Stradale all'altezza del km 269,8.

Il traffico defluisce su due corsie. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l' Italia e tutti i mezzi di soccorso.