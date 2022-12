Incidente in A1: scontro tra auto all'uscita, traffico in tilt

Grave incidente verso le 22:30 di ieri sulla A1 in direzione di Bologna. All’altezza dello svincolo per l'uscita Valsamoggia una carambola ha coinvolto tre auto, che si sono scontrate tra loro. Una di queste, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, ha preso fuoco scatenando un incendio sulla carreggiata. Sul posto sono arrivati poi tutti i mezzi di soccorso. Fortunatamente, non si sono riscontrati feriti gravi o decessi.