Incidente in A1, scontro auto-camion. Traffico bloccato a Valsamoggia

Sulla A1 Milano - Napoli, tra Valsamoggia e Modena sud in direzione di Milano, si registrano 5 km di coda dopo l'incidente che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante avvenuto al Km 178.

Si consiglia di uscire a Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Modena sud. Sulla carreggiata opposta si è formata una coda per curiosi. Sul luogo dell'evento sono presenti la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanici e sanitari e il personale di Autostrade per l'Italia.

Notizia in aggiornamento