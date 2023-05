Incidente in autostrada, scontro camion -furgone: traffico e code verso nord

Poco prima delle ore 6 di oggi, 8 maggio, sull’autostrada A1 Milano – Napoli si è verificato un incidente all’altezza del km 160 che ha visto coinvolti un furgone e un mezzo pesante.

Nel tratto compreso tra Modena sud e Modena nord in direzione Milano, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le Pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Alle ore 7.50 si registrano 6 km di coda, in direzione opposta coda per curiosi.

Per chi è diretto verso Milano, si consiglia di uscire a Modena sud, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in autostrada a Modena nord.