Incidente sulla A1, traffico in tilt: si circola su unica corsia, 11 km di coda

Sul luogo dell'evento si circola su 3 corsie e si registrano 10 km di coda in diminuzione verso Bologna (aggiornamento ore 18.30)

Sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione di Bologna è avvenuto poco prima delle ore 16 un incidente all’altezza del km 156. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un furgone.



Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia e attualmente si circola su una sola corsia, si registrano inoltre 11 km verso Bologna.



Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Reggio Emilia e di percorrere la Strada Statale 9 “Via Emilia” verso Modena Nord dove rientrare in A1 verso Bologna.



Notizia in aggiornamento