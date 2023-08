Incidente in A1: scontro in galleria, c'è un morto

A poche ore di distanza dall'incendio in galleria di un Tir, questa volta un incidente mortale si è verficato in A1. Una persona è morta, poco dopo le ore 03:00, sulla A1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Sasso Marconi verso Bologna. Subito si sono registrati fino a 7 km di coda, con ripercussioni di 4 km di coda in A1 Direttissima.

I soccorso sono giunti all’altezza del km 214, all’interno della galleria Allocco, dove lo schianto ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e un'autovettura, dove appunto una persona ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Nel primo mattino è stata riaperta una ulteriore corsia, e la coda è in diminuzione, ma i disagi oggi potrebbero comunque verifcarsi, a causa del fine settimana da esodo estivo in avvio.

Sabato da 'bollino nero'

Si avvicinano le vacanze setive e le giornate da bollino rosso sulle autostrade. La mattina di sabato 22 luglio si preannuncia già critica, mentre domenica 23 il traffico intenso è stimato per il pomeriggio, sia sulla A14 che sulla A1. Naturalmente, gli spostamenti si andranno a intensificare nell'ultimo fine settimana di luglio e per tutto il mese di agosto. Come sempre, la maggior parte degli spostamenti saranno verso le località di mare e le città d'arte.

Rientri a settembre

I rientri non si esauriranno ad agosto. Secondo Autostrade, si prevedono criticità il primo e secondo weekend di settembre.