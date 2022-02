Incidente in A1, scontro tra camion: traffico e code

Ci sono 8 chilometri di coda in diminuzione sull'A1, dopo che in direzione Bologna, poco prima delle 18.30 due camion si sono scontrati nel tratto compreso tra Modena Nord e Valsamoggia.

L'inicdente si è verificato un incidente all'altezza del chilometro 173 tra due mezzi pesanti, uno dei quali ha perso il carico, costituito da carne. Coinvolti in un tamponamento -riporta Autostrade- nello specifico un camion e un furgone. Nella carreggiata opposta si segnalano code per curiosi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione del terzo tronco di Bologna di Autostrade. Agli utenti diretti verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Modena Nord e rientrare in A1 a Valsamoggia. (Lud/ Dire)