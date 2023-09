Tamponamento in autostrada nella notte: sei feriti, grave una donna

Sei feriti nella notte sull'Autostrada A13 per un tamponamento tra un mezzo con carrello e un furgone che trasportava 6 persone.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 al km 10, sul territorio di San Marino di Bentivoglio, sulla carreggiata in direzione sud. L'autostrada è rimasta chiusa per circa un'ora.

Ferita gravemente una donna 52enne, trasportata in codice di massima gravità (3) con l'elisoccorso, ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Traumi meno preoccupanti per un 41enne e una 73enne, mentre 3 persone, due uomini di 39 e 33 anni e una donna di 20, hanno riportato ferite lievi. Sono stati tutti all'ospedale Maggiore.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, i Vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dall'abitacolo e messo in sicurezza il tratto autostradale, e gli agenti di Polizia del Coa - Centro Operativo Autostradale.

Sullo stesso tratto autostradale, ieri, poco dopo le ore 18.00, tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna, si sono scontrati un furgone e due auto, mentre intorno alle 17, in un incidente a Granarolo è rimasto gravemente ferito un uomo di 53 anni.