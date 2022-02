Incidente sulla A13: chiuso tratto tra Altedo e Ferrara

Alle ore 16:00 circa sull’A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 24.

Nel sinistro sono coinvolti 4 mezzi pesanti, 3 autovetture ed un furgone e 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve.



Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di tronco di Bologna di autostrade per l’Italia: attualmente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Padova.

Inoltre, si sono formati 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria ad Altedo.



Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria ad Altedo, si consiglia di percorrere la Strada Statale 64 Porrettana e di rientrare in A13 a Ferrara Sud verso Padova. SS64