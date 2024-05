Incidente in autostrada: scontro tra tre veicoli, chiuso il tratto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

AGGIORNAMENTO ORE 13: Sulla A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud verso Padova.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su due corsie e si registrano 6 km di coda verso Padova.

Inoltre, in direzione Bologna dove il traffico transita su due corsie una delle quali in deviazione nella carreggiata opposta, si registrano 7 km di coda.

Agli utenti in viaggio verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria ad Altedo si consiglia di rientrare a Ferrara sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria, percorso inverso per chi è in viaggio verso Bologna.

Poco dopo le ore 11, sulla A13 Bologna - Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud verso Padova a casa di un incidente, avvenuto all'altezza del km 24, in corrispondenza di un cantiere. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e due auto.

Alle 12, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Verso Bologna ci sono 3 km di coda tra Ferrara sud e Altedo.

Chi è in viaggio verso Padova deve uscire ad Altedo e può rientrare a Ferrara sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria; percorso inverso consigliato per chi è in viaggio verso Bologna. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.