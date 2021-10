Incidente in A13: tamponamento a catena, lunghe code verso Bologna

Traffico e lunghe code sulla A13 questa mattina all'alba, per un tamponamento a catena che ha creato non pochi disagi al traffico pendolare. Fno a 12 i km di coda sulla Bologna-Padova, tra Ferrara sud e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna.

L'incidente, che ha coinvolto camion e auto, è ora risolto, e non riporta feriti gravi. La polizia stradale ha effettuato i rilievi e il traffico è stato incolonnato in entrambe le direzioni, anche a causa dei curiosi nella corsia opposta. La situazione ora sta lentamente ritornando alla normalità.

Come percorso alternativo si consiglia di uscire ad Ferrara sud e rientrare a Bologna Interporto dopo aver percorso la SS64 Porrettana. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli.

(Foto di repertorio)