Incidenti a catena sulla A13: autostrada chiusa tutta la notte

Alle ore 6:30, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Villamarzana in entrambe le direzioni rimasto chiuso in via cautelativa per condizioni di visibilità ridotta dovute alla nebbia che nelle ultime 24 ore ha interessato l'intero tratto. Al momento sul tratto il traffico è regolare.

Una giornata davvero tragica quella di ieri: sulla A13, a causa della fitta nebbia, si sono verificati diversi incidenti che hanno coinvolto 13 mezzi pensati e autovetture, con due morti e 11 decessi.

GUARDA IL VIDEO

All'origine della vera e propria carambola ha contribuito il fitto banco di nebbia sulla zona, con una visibilità inferiore ai 100m tra bassa ferrarese e bolognese.