Incidente in A13: tamponamento tra camion, traffico e code

Tamponamento tra camion in A13, con ripercissioni verso chi si sposta verso Padova. Per tutto il pomeriggio la corsia verso il Veneto è stata chiusa per un incidente avvenuto nel tratto tra i caselli di Ferrara Sud e Ferrara Nord (all’altezza del chilometro 39, in direzione Padova) e che ha coinvolto cinque mezzi pesanti.

Secondo quanto riporta Ferraratoday, le conseguenze peggiori le ha subite uno dei camionisti, rimasto incastrato nella propria cabina. Gli operatori del 118 sono comunque riusciti ad estrarlo e trasportarlo in ospedale, dove è giunto comunque cosciente.

Naturalmente, nel tratto interessato si sono formate subito lunghe code e il consiglio è uscire a Ferrara Sud, proseguire per la Ss64, quindi lungo la Sp19 e rientrare in autostrada dal casello di Ferrara Nord. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono presenti gli agenti della polizia autostradale, i vigili del fuoco e gli uomini di Autostrade.