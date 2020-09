Doppio incidente sulla A13: tratto chiuso e code tra Arcoveggio e Interporto

Doppio incidente, code e traffico bloccato sulla A13 Bologna-Padova (Km 6 - direzione: Padova) per un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.

Sulla A13 Bologna-Padova, tratto chiuso tra bivio A14 e Bologna Interporto verso Padova, al cui interno il traffico è bloccato con 5 km di coda in aumento, per un incidente al km 7,8, che vede coinvolte tre autovetture una delle quali è ribaltata.

In fondo alla coda, all' altezza del km 5,7, due camion si sono invece tamponati ed anche qui il traffico è bloccato. A chi viaggia verso Padova consigliamo di entrare in autostrada ad Interporto. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.

L'entrata consigliata verso Padova è Bologna Interporto. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

Situaziona più critica tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto. Traffico Rallentato anche tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso.