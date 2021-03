Gru cade da camion in A13: traffico e code in direzione Bologna

Sulla A13 tra l'uscita Altedo e quella Interporto, in direzione Bologna, ci sono 7 km di coda, con tendenza all'aumento, per una gru, che è carambolata in corsia, dopo essersi sganciata dal rimorchi del camion che la trasportava, al km 10. Al momento sono in atto le operazioni di recupero ed il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso.

Per evitare il tratto interessato dall'incidente, si consiglia di uscire ad Altedo e rientrare a Bologna Interporto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e il soccorso meccanico.