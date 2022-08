Incidente in A14: Alessia perde la vita 23 anni

Alessia Grimaldi viveva a Castel Maggiore e aveva 23 anni. E' rimasta uccisa ieri sera sulla A14, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, al km 35.

La sua auto, che forse per un guasto si è fermata sulla carreggiata, è stata tamponata da un altro veicolo con a bordo una coppia, poi trasportata all'ospedale Maggiore in codice di media gravità.

I cordoglio sui social

"Ieri te ne se sei andata, una vita insieme cuginetta mia, splendida luce,... E ora come farò senza di te non ci sono parole, spero di riprendermi ma è difficile senza di te se la stella che di notte mi illuminerà per sempre e il sole al mattino, mi illuminerà le mie giornate. Non ho più parole anzi non ci sono parole ci vediamo presto piccola mia".

"Ieri mattina era in pasticceria, ora mi sembra che mi sia venuta a salutare. Tutti noi siamo sconvolti".

"