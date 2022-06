Incidente A14, auto si ribalta in autogrill: due feriti, uno grave

Incidente sull'A14 stamattina, poco prima delle 8. Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata all'altezza dell'uscita di Castel San Pietro Terme, nei pressi dell'area di servizio Sillaro.

Due persone sono rimaste ferite: uno in condizione di media gravità e un secondo passeggero, grave, trasportato in elisoccorso al Maggiore.

Sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale. Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza. L'area di servizio è chiusa.

(Notizia in aggiornamento)