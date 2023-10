Incidente in A14: camion si ribalta e prende fuoco, chiusa autostrada

Un camion si è ribaltato e ha preso fuoco all' altezza del km 74 della autostrada A14, che è stata chiusa nel tratto Forlì-Faenza verso Bologna alle ore 10.30 di questa mattina. All' interno del tratto interdetto alla circolazione il traffico è bloccato con 4 km di coda in aumento.

Si tratta di un autotreno che trasportava materiale ferroso. L'autista fortunatamente non è rimasto ferito.

Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Chi viaggia verso Bologna deve uscire a Forlì e può rientrare a Faenza attraverso la viabilità esterna. All'uscita obbligatoria di Forlì si è formata una coda di 1 km . Verso Ancona si registrano 2 km di coda per curiosi.

Notizia in aggiornamento