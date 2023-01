Incidente sulla A14, scontro tra camion: traffico bloccato

Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e la Diramazione per Ravenna, verso Bologna, è avvenuto un incidente tra 2 camion, ora risolto, all'altezza del km 58. Alle ore 9.15 ci sono 7 km di coda in aumento. Il traffico scorre su tutte le corsie. A chi è in viaggio verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e rientrare ad Imola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare ed agevolare il deflusso dei veicoli incolonnati.

Alle ore 8 circa si è formata una coda di 5 km tra Faenza e Bivio A14/Diramazione Ravenna in direzione nord, verso Bologna a causa di un icnidente che ha coinvolto due mezzi pesanti.

Entrata consigliata verso Bologna: Imola. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Faenza. (aggiornamento ore 8.04)

Notizia in aggiornamento