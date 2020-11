Incidente in A14: autocarro sbanda e si incendia, traffico bloccato|VIDEO

Un autocarro che trasportava mobili, in marcia in direzione nord, per cause in via di accertamento, ha sbandato, il conducente ha perso il controllo e il veicolo si è capovolto.

E' accaduto poco dopo le 9 di oggi, 30 novembre, sulla autostrada A14, ramo Bologna-Casalecchio. Oltre alla Polizia stradale e personel dell'Aspi, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto

Due persone all'interno che sono uscite autonomamente e prese in carico dal 118. Una abbondante perdita di carburante ha invaso la carreggiata e, come fanno sapere i Vigili del fuoco, è stato necessario bonificare l'area, dopo aver messo in sicurezza il mezzo.

Il traffico è stato temporaneamente interrotto in direzione nord.