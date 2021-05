Incidente sulla A14: chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Imola, un morto

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l'uscita a Castel San Pietro Terme, si consiglia di proseguire sulla SS9 via Emilia e rientrare in autostrada ad Imola

Alle ore 17:30 circa, sull’autostrada A14 Bologna – Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro Terme e Imola in direzione Ancona a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante al km 49, nel quale una persona ha perso la vita. Il camion si è intraversato e ribaltato.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda in direzione Ancona e 4 km in direzione Bologna. Ci sono, inoltre, 2 km di coda in prossimità dell’uscita obbligatoria.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.