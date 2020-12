Incidenti sulla A14: tratto chiuso tra Fiera e San Lazzaro

Traffico bloccato e tratto autostradale chiuso per due incidenti. Dalle 14 circa sulla A14, per un incidente avvenuto al km 22.2 in direzione sud, è stato chiuso un tratto autostradale tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro.

Sulla A14 Bologna-Taranto tra il Bivio per la A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro verso Ancona, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di due incidenti distinti avvenuti rispettivamente al km 20.3 e al km 21, in entrambi gli incidenti sono rimasti coinvolti due camion con due persone ferite. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda.

Chi viaggia in direzione sud, dopo essere uscito a Bologna Arcoveggio, può percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare in autostrada a Bologna San Lazzaro. In direzione della A1 Milano-Napoli si sono formate code per i curiosi.

Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi soccorso.

Si segnalano 5 km di coda all'altezza del bivio per la A13.

Entrata consigliata verso Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.