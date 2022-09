Incidente sulla A14: tamponamento a catena, traffico in tilt verso Bologna

Ore nere sulle nostre strade. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Imola verso Bologna, km 54,5, un tamponamento a catena sta mandando il traffico in tilt.

Come rende noto Autostrade, il traffico defluisce su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Faenza e rientrare in autostrada a Imola dopo aver percorso la Strada Statale 9 Via Emilia.

Ripercussioni sulla Diramazione per Ravenna, con 3 km di coda per chi viaggia verso la A14, e code per curiosi in direzione di Ancona, tra Imola e la Diramazione per Ravenna. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Ieri sera, sulle strade dell'Appennino, in un brutto incidente ha perso la vita un centauro di 46 anni, che viaggiava senza casco a bordo del suo scooter.