Ancora un incidente sull'A14, quattro auto coinvolte. Code verso Ancona

Un altro incidente sull'A14, dopo lo scontro nel primo pomeriggio tra tre mezzi pesanti e un'auto. Il secondo è accaduto poco dopo le 18:30, questa volta nel tratto compreso tra Bologna Fiera e Bologna Castel San Pietro, in direzione Ancona. L'incidente è avvenuto all’altezza del km 25 ed ha visto coinvolte quatto autovetture. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. "Attualmente - fa sapere Autostrade - il traffico circola su una corsia e si registrano 6 km di coda in direzione Ancona".

Nel primo pomeriggio scontro tra mezzi pesanti e un'auto

Si tratta del secondo incidente in una sola giornata sempre sull'A14. Poco prima delle 16 è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione dell'allacciamento con l'A1. Attorno alle 14 e 30 il tratto era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 18 che ha coinvolto tre mezzi pesanti e un'auto, con traffico bloccato e lunghe code. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco che hanno liberato i quattro conducenti dei veicoli, uno dei quali in condizioni critiche. Sul posto anche la Polstrada e il personale del 118.